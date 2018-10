© afp

Dat sot de Finanzminister Philip Hammond e Sonndeg der BBC. Et handelt sech ëm eng Reserv, fir d'Kreditwierdegkeet vum Land ze erhalen. Zil ass et, datt een der britescher Wirtschaft am Fall vun engem "No-Deal" mat deene Suen ënnert d'Äerm gräife kéint.



Ënnert wéi enge Konditiounen d'Regierung géif op dës Suen zréckgräifen, sot den Hammond net. Dat géif vun der Entwécklung vun de Marchéen ofhänken. De Finanzminister stellt e Méindeg der Regierung hire leschte Budgetsprojet virum Brexit am Parlament vir.