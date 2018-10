Internat.: Am meeschte gelies

2019 schéngt net ze halen, fir dass d'Zäitëmstellung an Europa ofgeschaf gëtt - dat gouf kloer nodeem um Méindeg de Mueren d'zoustänneg EU-Ëmwelt- an Transportministeren fir en informellen Conseil zu Graz beienee waren.

2019 war u sech als Datum vun der EU-Kommissioun avancéiert ginn, mä d'Ministere weise sech skeptesch, dass bis d'nächst Joer all Preparativen eriwwer sinn, fir d'Zäitëmstellung ofzeschafen - ugestrieft gëtt villméi d'Joer 2021 - och wann d'Kommissioun un hire Pläng wëll festhalen.

Wéi et de Nohaltegkeetsminister François Bausch bei senger Arrivée zu Graz sot, géif sech Lëtzebuerg un den Nopeschlänner orientéieren, wann et drëms geet ze decidéieren, op an Zukunft d'Summer- oder d'Wanterzäit applizéiert gëtt.

...eng Decisioun ass also hei nach net gefall - och net fir de Räscht vun der EU, sou dass sech d'Ministeren eens waren, datt misst e Coordinateur genannt ginn, deen d'Gespréicher iwwert d'Ofschafen vun der Zeitemstellung soll leeden - d'Aviatiounsbranche hat jo ewell ze Bedenke ginn, dass an deem Secteur missten 18 Méint gebraucht ginn, fir sech nei z'adaptéieren.

Och wann et also e Konsens iwwert d'Ofschafen vun der Emstellung vu Wanter- op Summerzeit gëtt, sou bleift den Timing nach ze konkretiséieren - déi 3 verschidden Zeitzonen bannent der EU sollen iwwerdeem bestoe bleiwen.