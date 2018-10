Ëm wat genee geet et hei?

Wat ass den “Digital Single Market”? / Vum Bill Wirtz



Op all Konferenz, déi zum “Digital Single Market” zu Bréissel ass, gëtt am Ufank ëmmer datselwescht gesot: Et misst u sech net een digitale Bannemaart sinn, mee ganz einfach just ee Bannemaart. Mais vu que, dass mer an allen Domainer nach wäit ewech vun enger kompletter Kohärenz an der EU sinn, gëtt Stéck fir Stéck gekuckt, wéi een d’Unioun méi uneneebréngt.

Ganz grondsätzlech geet et drëms, fir EU-Membersstaaten net nëmmen op dee selweschten, mee och op ee méi héije Stand ze bréngen. De Politikanalyst Philipp Lamprecht vun ECIPE – dem European Center for International Political Economy – ee Think Tank zu Bréissel, seet, dass eng ganz Rei Conditioune missten erfëllt ginn: D’Infrastruktur misst verbessert ginn, fir dass méi séieren Internet proposéiert kéint ginn.Et géif awer net nëmmen un der Infrastruktur leien. Och bei der Ausbildung misst opgerëscht ginn, fir Ëmschoulméiglechkeeten ze bidden, well vill Aarbechtsplazen an Zukunft géinge verschwannen.An der EU ginn et déi sougenannt D9-Länner, also déi, déi am wäitsten sinn technologesch. Lëtzebuerg ass och dorënner. Länner an Zentral- an Osteuropa wieren awer vill ze dacks hannendrann, och well si oft de Notzen net géingen agesinn. Lëtzebuerg hätt awer immens vun sengen Investissementer an déi digital Economie profitéiert.Eng Synergie misst elo an der EU kreéiert ginn, sou de Philipp Lamprecht. Hie gëtt d’Beispill vu Netflix, deen hire Contenu net an all Memberstaat d’selwescht disponibel sinn, och wann een dofir bezuelt huet.Et misst een awer oppassen dass um Enn vum Dag net iwwerreguléiert géing ginn. D’Fortschrëtter vun der Kommissioun Juncker wieren an dëser Hisiicht nach kleng, obwuel de Jean-Claude Juncker mat dësem Sujet souguer Campagne gemaach hat, mat klassescher a moderner Musek fir ze weisen dass d’Transitioun do ass. “You don’t have to be a techie to believe in technologie” – “Et muss ee keen Technikgeck sinn, fir un Technologie ze gleewen”, sou sot de häitegen Kommissiounepräsident deemools.Elo bleift ze gesinn, wat fir Prioritéiten déi nächst Kommissioun um digitale Maart wäert hunn.