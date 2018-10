D'Diskussioun iwwert d'Zäitëmstellung an der Europäescher Unioun ass voll am Gaangen.

D'Diskussioun iwwert d'Zäitëmstellung an der Europäescher Unioun ass voll am Gaangen, ma e Konsens tëscht de Memberlänner ass nach laang net en Vue. D'Tschechien huet sech elo fir déi permanent Wanterzäit ausgeschwat, dat aus prakteschen a gesondheetleche Grënn. Dem tschescheche Premier no wéilten d'Kanner zum Beispill am Summer net schlofe goen, wann et nach no 21 Auer hell ass.

Wëssenschaftler vun der tschechescher Akademie vun de Wëssenschafte schwätze sech och fir déi permanent Wanterzäit aus. Domadder wier eis biologesch Auer besser synchroniséiert.

Entgéint den Erwaardunge vun der EU-Kommissioun, dierften d'EU-Staaten et d'nächst Joer net fäerdeg bréngen, sech an dëser Fro ze eenegen.