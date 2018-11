No 2014 an 2016 presentéieren déi europäesch Bankenopsiicht EBA an déi europäesch Zentralbank d'Resultater vum rezentste Stresstest.

Ënnert anerem gouf gekuckt, ob d'Banke genuch Kapital hu wann d'Konjunktur géif abriechen an d'Präisser fir Immobilie massiv erofginn. 48 Grouss Banken aus 15 EU-Länner goufe vun der EBA getest. D'EZB huet all 118 Banken an der Eurozon ënnert d'Lupp geholl.

E Freideg den Owend géint 18 Auer dierft de Rapport virgestallt ginn.



Econews vum Claude Schettgen

Am September haten mir iwwer den 10. Anniversaire vun der Lehman-Faillite geschwat, elo schwätze mer méi allgemeng iwwer Banken 10 Joer duerno:

Eng vun de Konsequenze vun deemools ass nämlech, dass déi grouss Geldinstituter sech reegelméisseg musse sougenannte Stresstester ënnerzéien, fir d'Soliditéit an entspriechend d'Iwwerliewen an där nächster Kris ze préiwen. Esou ee steet elo erëm un, d'EZB féiert se duerch a fir verschiddener gesäit et net gutt aus.

An d'EZB seet, et géing déi schäerfsten Test ginn, säit et se gëtt. An dat op der Basis, dass potentiell 2 Krisen an d'Haus stinn, dat ass engersäits de Brexit an anerersäits eng Entgleisung vun der italienescher Staatsschold.

An dës lescht betrëfft da wuel vrun allem italienesch Banken. Klassescherweis hunn déi déi meeschten italienesch Staatspabeieren op de Bicher, do huet S&P der och kierzlech schonn e puer erofgestuuft. Vun den 48 Instituter, déi getest ginn, sinn awer och 2 däitscher am Fokus. Vrun allem d'Nord LB awer och d'Deutsche Bank dierft sech an der 2. Halschecht vun der Tabell erëmfannen a fir d'Fro fir ewech ze huelen. Wien den Test net besteet muss säi Kapital erhéijen, keng gutt Nouvelle, net fir d'Bank a vrun allem seng Aktionären.