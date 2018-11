25 Joer Traité vu Maastricht: Europäesch Unioun am Réibau (02.11.2018) Et hat een e scho bal vergiess, den Traité vu Maastricht; et ass ee vu ville groussen Accorden tëscht de Länner an Europa.

25 Joer nodeems Maastricht a Kraaft getrueden ass, steet d'EU zimlech schlecht do, a Populisten an Euroskeptiker gesi sech an hirer nationalistescher Haltung confirméiert.Schuman a Monnet géifen d'Hänn iwwert dem Kapp zesummeschloen, wa si geséichen, wat ginn ass aus där europäescher Iddi, dem Dram vun engem europäesche Kontinent, deen als ee grousse Partner sollt optrieden, an deem seng Bierger och europäesch sollten denken a funktionéieren. Déi 2 Vollblutt-Europäer hätten den Traité vu Maastricht vläicht ganz anescht konzipéiert, opgebaut a néiergeschriwwen, wa si nach do gewiescht wieren, fir mat z'iwwerleeën, wéi eng CECA eng EG an déi eng EU kéint ginn.Mä och wann den europäesche Gedanken, sou wéi en deemools geduecht ginn ass, fir déi Zäit richteg war, muss en an déi haut net méi onbedéngt erapassen. Dass den Europäer sech net als esou ee fillt, mä op eemol vu senger Heemecht schwäermt, war relativ séier kloer, d'Wuert "Subsidiaritéitsprinzip", also dass e Land och als Memberstaat vun der EU nach ëmmer méi ze soen huet wéi d'Unioun selwer, dat Wuert, gouf zäitgläich mat Maastricht modern a vill méi hip, an e wichtegt Argument fir de Bäitrëtt vun "Österreich": Den 1.1.95 war dat an d'Europäesch Gemeinschaft ass EU ginn.Den Traité vu Maastricht huet eisem Euro eng Basis ginn, a mat där Basis koumen déi sougenannt Stabilitéitscritèren an d'Spill, déi, déi scho méi wéi ee Land net konnt anhalen, an elo fir d'éischte Kéier engem Memberstaat - den Italiener - fatzeg ëm d'Ouere fléien. Vun de Griichen an de Britte géif am léifsten iwwerhaapt kee méi schwätzen an awer stellen esou Kapitelen déi gëlle Stären op bloem Hannergrond an de Schiet, an dass ee sech als EU-Bierger däerf um Kontinent fräi beweegen an ophalen a mat de selwechte Sue ka bezuelen, dass een eng gemeinsam Aussen- a Sécherheetspolitik däerf praktizéieren, d'Police däerf zesummeschaffen: Alles dat waren Initiative vu begeeschterten an iwwerzeegten Europäer.Fir d'Euroskeptiker huet de Maastrichter Traité awer ganz einfach net dat gehal, wat e versprach huet. Verspriechen, déi wéinst dem schwaache Wuesstem souwisou guer net anzehale wieren. Maastricht hätt de Grondstee geluecht vun engem gemeinsamen Europa, enger Constructioun am éiwege Réibau.