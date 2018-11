Vill Kritik gëtt et, well Lëtzebuerg Asyldemandeuren zeréck an Italien schéckt. Do kuckt Lëtzebuerg awer Fall zu Fall, seet de Minister.

Déi sougenannten Dublin-Prozedur gesäit vir, dass Flüchtlingen hir Demande op Asyl an deem Land musse maachen, an deem si an déi Europäesch Unioun erakomm sinn. An do musse si dann och bleiwen, bis si eng Äntwert op hir Demande kruten. Kommen déi Leit awer nach virdrun op Lëtzebuerg, misste si am Prinzip an dat Land zeréckgeschéckt ginn, an deem hir Demande traitéiert gëtt. Ma genau doru stéiere sech verschidde Lëtzebuerger Flüchtlingsorganisatiounen. Länner wéi Italien, wou e groussen Deel vun de Flüchtlingen an d’EU kënnt, géifen där Laascht net méi Här. E Freideg de Moien huet den Aussen- an Immigratiounsminister Jean Asselborn op dës Kritike reagéiert.

Dovun ofgesinn, dass Lëtzebuerg géif géint europäescht Recht verstoussen, sollt et sech net un d’Dublin-Prozedur halen a kee méi an Italien zeréck schécken, géif dat och dozou féieren, dass méi Flüchtlingen op Lëtzebuerg kéimen, wéi de Grand-Duché kéint geréieren. D'Zuel vun den Demandeuren aus Italien géif op ee Coup wuessen a mir wären als Land iwwerfuerdert. Mir als Land kënnen net eleng esou eng Prozedur opmaachen, och wann een de schlechten Accueil an Italien net ka kontestéieren, seet de Minister.

Ma grad dëse schlechten Accueil géif Lëtzebuerg dozou verflichten, keng Leit méi dohin zeréck ze schécken, seet d’Cassie Adélaïde, Co-Fondatrice vun der Asbl Passerell, no den Explikatioune vum Minister. An enger Hisiicht ass d'Gesetzgebung strikt. D'Land, wat Leit fortschéckt, muss sech assuréieren, datt d'Leit am anere Land richteg accueilléiert ginn. Wa Lëtzebuerg da seng Responsabilitéiten net iwwerhëlt, ginn déi Leit Affer vum System.

Ma och ofgesi vun dëser Jurisprudenz, misst d’Noutbrems gezu ginn, wann e Land wéi Italien sech net adequat ëm déi Refugiéen ka këmmeren, déi dohin zeréck geschéckt ginn. D'Asbl stellt net alles vun Dublin a Fro. Mä wann een awer feststellt, datt et Problemer a Länner gëtt, wou den Accueil net garantéiert ass, da muss een ophalen, Leit dohinner ze schécken.

Obschonns dat net wierklech den Dublin-Reegelen entsprécht, géifen d’Leit dem Lëtzebuerger Ausseminister no an Tëschenzäit net méi systematesch an Italien zeréck geschéckt ginn. All Fall géif eenzel gepréift an et géif versicht ginn, erauszefannen, wéi eng Risiken esou en Transfert fir déi betraffe Persoune géif mat sech bréngen.

Deemno gëtt sech de Minister eng gewësse Marge de manoeuvre, fir Leit, déi an Italien schonn eng Demande op Asyl gemaach hunn, net mussen dohin zeréck ze schécken.



