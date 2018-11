Lëtzebuerg ass vertrueden duerch de Finanzminister Pierre Gramegna.



Nodeems d'EU-Kommissioun de Budgetsprojet verworf hat, wéinst engem ze héijen Defizit an enger ze grousser Gesamtverschëldung, huet d'Regierung zu Roum nach bis den 13. November Zäit, fir Nobesserungen duerchzeféieren. Am anere Fall dreet der italienescher Regierung eng Defizitprozedur, déi zu héije Geldstrofen oder Kierzunge vun EU-Hëllefe ka féieren.



En Thema um Conseil vun den Euro-Finanzminister sinn och d'Resultater vun de Stresstester, déi d'Europäesch Bankenopsiicht duerchgefouert huet. Am Kader vum Ecofin-Conseil en Dënschdeg beroden d'EU-Finanzminister dann am grousse Krees iwwert d'Reform vun der Wärungsunioun, déi bis Enn Dezember zu éischte Resultater soll féieren. Et geet ënnert anerem ëm eng Stäerkung vum Euro-Rettungsfong souwéi e finanziellt Sécherheetsnetz am Fall vun enger Bankekris.