Iwwer dëse Succès an der Lutte géint den Handel mat Kulturgidder huet Europol e Méindeg de Moien informéiert.Dorënner ware Géigestänn wéi réimesch a griichesch Keramiken, Helmer, Doudenurnen, Luuchten, Feiler a Speerer.D'Operatioun SARDICA, déi d'spuenesch a bulgaresch Police zesumme mat Europol an Eurojust duerchgefouert hunn, huet dës richteg oder nogemaachte Gidder zréckbruecht; et war dee jéngste Schlag géint eng organiséiert Verbriecherband op deem Gebitt a géint den Trafic vu Kulturgidder an Europa. Op 17 verschiddene Plazen a Bulgarien an a Spuenien koum et gläichzäiteg zu Perquisitiounen; dobäi goufen 13 Verdächteger festgeholl an eng 180.000 Euro Borgeld saiséiert.De Grupp huet an der Haaptsaach vu Spuenien aus operéiert, ma virun allem a Bulgarien op illegal Aart a Weis Kulturgidder op archäologesche Sitte geklaut an domat gehandelt; donieft huet en nach sou Gidder gefälscht. Déi richteg an déi falsch goufen doropshin online op de Websäite vu bekannten Auktiounshaiser verkaf; dofir goufe falsch Benotzerprofiller ugeluecht an d'Brigangen hu sech géigesäiteg iwwerbueden, fir d'Präisser an d'Luucht ze dreiwen. D'Police hirersäits hat, ënnert der Koordinatioun vun Europol, e mobille Büro zu Valencia a Spuenien ageriicht.Ënnert anerem de sougenannten Islamesche Staat hat jo an de leschte Joren am Irak an a Syrien antik Kultursitten zerstéiert an dono och entspriechend Gidder um illegale Maart verkaf, fir sech ze finanzéieren oder Waffen ze kafen.

Offiziell Matdeelung

Published on: 05 Nov 2018More than 30 000 artefacts, including Greek and Roman ceramics, helmets, funeral urns, lamps, arrowheads and spears – thought to be either genuine or forged – have been seized as a result of the latest operation targeting trafficking of cultural goods in Europe.The seizures were made as part of Operation SARDICA run by the Spanish Guardia Civil and the Bulgarian Criminal Police, with the support of Europol and Eurojust, against an organised crime group suspected of looting and forging cultural artefacts.17 property searches were carried out simultaneously in Bulgaria and Spain during the action day on 23 October, resulting in the arrest of 13 suspects and some EUR 180 000 in cash seized.The investigation uncovered that the criminal gang had been operating mainly from Spain, and were illegally excavating and trafficking cultural goods looted from archaeological sites in Bulgaria. The criminals were also involved in the manufacturing of forged archaeological goods.All these objects were sold online on popular auction websites, where the criminals had set up fake user profiles, agreeing between themselves to overbid during auctions, so as to increase the selling price and their subsequent criminal profits.The smooth coordination and exchange of information were instrumental in the success of this investigation. Europol brought together the different involved police forces to help them connect the dots between their own national investigations and provided analytical support before and during the action day. A mobile office was deployed on-the-spot in Valencia (Spain) to help with the cross checking of operational information against Europol's databases, alongside an expert being present at the coordination centre set up at Eurojust to coordinate the execution of the arrest warrants and searches.