© AFP Archivbild

Laangfristeg wier et méi éierlech fir d'Tierkei a fir d'EU nei Weeër ze goen an d'Bäitrëttsgespréicher ofzebriechen. Dat seet den EU-Kommissär en Dënscheg an engem Interview mat der Zeitung "Die Welt". De Fait, dass weiderhin un de Bäitrëttsverhandlungen, déi zanter 2005 am Gaange sinn, festgehale gëtt, géif de Wee fir eng realistesch, strategesch Partnerschaft verspären, sou de Johannes Hahn. Eng Decisioun doriwwer géif allerdéngs bei de Regierunge vun deenen eenzelen EU-Staaten leien.



Bis elo gouf et awer keng Majoritéit fir en Ofbroch vun de Gespréicher. Am Juni gouf just festgehalen, dass d'Verhandlungen an der Sakgaass stiechen a just fundamental Changementer an der Tierkei zu Fortschrëtter kënne féieren. Als Alternativ zu den EU-Bäitrëttsgespréicher huet den zoustännege Kommissär en Elargissement vun der Zollunioun mat der Tierkei genannt. Sou ee Schrëtt haten d'EU-Staaten allerdéngs am Juni esou gutt wéi ausgeschloss.