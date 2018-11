Am Budgetssträit tëscht der EU-Kommissioun an Italien ass keng Léisung a Siicht.

© AFP

D'Finanzminister vun der Eurozon hu e Méindeg d'Fuerderung vu Bréissel ënnerstëtzt, deemno Italien säi Budgetsprojet muss iwwerschaffen. Dat sot de Chef vum Eurogrupp Mario Centeno no der Sëtzung zu Bréissel. Den EU-Wirtschaftskommissär Pierre Moscovici huet betount, dass et an dëser Fro keen Deal mat Roum géif ginn. Dat wiere keng Verhandlungen. Reegele wiere Reegelen an déi misste respektéiert ginn. Roum iwwerdeems refuséiert säi Budget ze iwwerschaffen.



D'Regierung aus populistescher Fënnef Stäre Partei a Lega Nord hat am Walkampf versprach mat der Spuerpolitik opzehalen. De Budgetsprojet 2019 gesäit en Defizit vun 2,4 Prozent vir, 3 Mol méi wéi mat der viregter Regierung ofgemaach.