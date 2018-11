Internat.: Am meeschte gelies

Kritiséiert gi virun allem déi hygienesch Konditiounen an de komplett iwwerfëllten Flüchtlingslager, déi net zoumuttbar wieren, heescht et. Dobäi kéime Policegewalt a sexuell Iwwergrëff op Fraen a Kanner. Besonnesch dramatesch wier d'Situatioun fir déi iwwer 3.000 mannerjäreg Migranten, déi ouni Begleedung vun engem Erwuessenen ënnerwee sinn. Dat hält d'Mënscherechtskommissärin vum Europarot an hirem Rapport fest. Déi meescht vun hinne wiere mat Erwuessen a Container ënnerbruecht, ouni iergendeng Betreiung. De Rapport vun der Kommissärin baséiert op enger fënnef Deeg laanger Inspektiounsrees aus dem Juni.