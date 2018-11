© AFP Archivbild

Den Interview gouf en Dënschdeg de Moien diffuséiert gouf. Et kéint een d'Europäer net protegéieren, ouni eng eegen Arméi ze hunn, sou den Emmanuel Macron. Russland hätt gewisen, dass d'Land kéint eng Menace duerstellen. Et misst een deemno en Europa hunn, dat sech wa méiglech eleng verdeedegt, ouni just vun den USA ofhängeg ze sinn.



Ënnert anerem dat sot de franséische President am Interview, deen en Dënschdeg den Owend opgeholl gi war. D'EU misst sech dem neie geopolitesche Kontext upassen, betount den Emmanuel Macron. An dat spéitstens nodeems den US-President Trump annoncéiert huet, dass d'USA sech manner wëllen an déi europäesch Verdeedegung amëschen.



En europäesche Verdeedegungsfong soll vun 2019 un operationell sinn. Mat dësem Fong sollen déi militäresch Kapassitéite vun deenen eenzelen EU-Länner ausgebaut an déi strategesch Onofhängegkeet vun der Europäescher Unioun promouvéiert ginn.