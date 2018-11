Et ass eng Affär, déi op den éischte Bléck e bëssen aus der Rei danzt.Zwou Witfrae sinn an Däitschland virun d’Aarbechtsgeriicht gaangen, well si de Congé vun hire Männer wollten als finanziell Indemnitéit ausbezuelt kréien. D’Männer waren nämlech gestuerwen an haten net hire komplette Congé konnten eranhuelen.

An de Frae stéingen dës Suen zegutt, mengt den europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg. Esouwuel ëffentlech wéi och privat Employeure kéinte vun Ierwen, an dësem Fall Witleit, ugesicht ginn, wann hire Partner nach Congé opstoen hätt.



Déi däitsch Legislatioun ass deemno net am Aklang mam EU-Recht.

Donieft gouf och an enger weiderer Affär zu Gonschte vun engem Employé um Dënschdeg de Moien entscheet. A sengem Arrêt hält d’Cour fest, datt een Employé seng Uspréch net automatesch verléiert, wann hie kee Congé geholl huet, ier säi Kontrakt op en Enn geet. Hien huet dann nach ëmmer Usproch op eng Indemnisatioun.

"Si l'employeur prouve que l'employé a été mis en mesure de prendre les congés annuels et qu'il ne les a pas pris, alors là il peut éventuellement les avoir perdus, mais de toute façon il y a droit après la relation de travail et il a droit à une indemnisation financière au titre des congés annuels non pris.", esou den Antoine Briand, Attaché de Presse beim europäesche Geriichtshaff.

Am Ganzen huet d’Cour um Dënschdeg de Moien iwwer 4 Fäll tranchéiert, wou eben d’Fro opstoung: wéini verfält de Congé a wéini muss en ausbezuelt ginn.



Den europäesche Geriichtshaff ënnersträicht dann och, datt d’Recht op d'Bezuele vum Congé ee fundamentaalt Sozialrecht an der Unioun ass.