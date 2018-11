Den europäesche Gemeinschaftsprojet EuroHPC huet als Zil, fir eng europawäit Infrastruktur aus Héichleeschtungscomputer ze installéieren. D'Entreprise hat en Dënschdeg hir éischt Reunioun hei zu Lëtzebuerg, wou och en Haaptsiège vun EuroHPB ass.

Supercomputer / Reportage Ben Frin



Exascale ass d'Fachwuert fir de Supercomputer iwwerhaapt, Zukunftstechnologie, un där nach muss gefuerscht ginn. Dären Exascale-Computer sollen der 2 an Europa installéiert ginn, éischter an de méi grousse Länner, gefërdert vun EuroHPC mat Sëtz hei zu Lëtzebuerg.



Petascale ass och nach e Supercomputer, eng Nummer méi kleng wéi den Exasclae, fir esou e Petascale wëllt och Lëtzebuerg eng Demande fir EU-Fërderung bei EuroHPC maachen, 50 bis 70 Milliounen Euro dierft de Projet kaschten. Herno sollen all d'Supercomputeren an Europa matenee vernetzt sinn, an esou eng riseg Recheleeschtung kënne proposéieren, benotzt an der Ekonomie oder an der Fuerschung.



Wou brauch een esou Rechekapassitéiten? Als Beispill nennt de Mario Grotz vum Wirtschaftsministère Autoen, déi autonom kënne fueren, haut nach Zukunftsmusek. Do ginn extrem vill Date gebraucht, fir d'Daten ze sammelen, dat den Auto richteg op der Strooss ka fueren. An dat Ganzt muss verrechent ginn, woufir ee riseg Rechekapassitéite brauch. Dofir ass dann esou e Projet wichteg.

Virstellen dierf ee sech esou e Supercomputer net als eng eenzeg déck Këscht, éischter vill eenzel Maschinnen, ähnlech wéi an engem Datenzenter. Esou Infrastrukturen, déi et jo hei am Land scho ginn, sollen och fir de Supercomputer benotzt ginn.

Ongeféiert 10 Mataarbechter solle fir EuroHPC hei zu Lëtzebuerg schaffen.