Déi aktuell Versioun ass nach vun 1998 an doduerch veraalt. Elo gëllt et, fir d'Seuile vu Bläi a Bakterien am Drénkwaasser unzepassen.

© AFP (Archiv)

D’Europäesch Unioun ass am Gaangen d’Direktiv fir proppert Drénkwaasser, déi e bëssen an den Alter komm ass, ze iwwerschaffen. D’Revisioun, déi am Europaparlament gestëmmt gouf, wëll d’Drénkwaasserqualitéit un d’Norme vun der Weltgesondheetsorganisatioun WHO upassen an am Sënn vun der zirkulärer Ekonomie dozou bäidroen, dass manner Plastiksfläsche benotzt ginn. Wie gutt Drénkwaasser um Krunn huet, brauch manner Waasser aus der Fläsch.

1998 war d’propper Drénkwaasser-Direktiv fir déi leschte Kéier iwwerschafft ginn. De Lëtzebuerger Europadeputéierten Christophe Hansen seet, dat géif doru leien, dass nei Memberstaate bäikomm wieren, bei deenen d’Drénkwaasser net esou gutt wier, wéi a Westeuropa. Mä ee grousse Grond wier awer d’Biergerinitiativ “Right 2 Water” gewiescht, déi Drénkwaasser als Mënscherecht gefuerdert hat. Souwäit, sou de Christophe Hansen, géing een net goen, mä et wier awer wichteg d’Seuile fir ënner anerem Bläi a Bakterien unzepassen.

20 Millioune Mënschen an der Europäescher Unioun hunn nach ëmmer keen Accès zu propperem Drénkwaasser. De Christophe Hansen seet, dass Länner, bei deenen d’Waasserqualitéit net gutt wier, aus dem EU-Kohäsiounsfong gehollef kënne kréien, fir hir Infrastrukturen ze verbesseren. De Grand Duché wier net betraff.

De Christophe Hansen ënnerstëtzt gratis Drénkwaasser a Fontainen op ëffentleche Plazen, an och am Restaurant misst een iwwer ee Maximalpräis nodenken. Et komplett gratis maachen, wier awer keng gutt Iddi, well soss d'Waasser géing verbëtzt ginn. Den CSV-Europadeputéierten hofft, dass d’Parlament bis zu den Europawalen am Mee mam Europäesch Conseil op ee gemeinsame Nenner komme kann.