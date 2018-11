Den Ausseminister vu Japan Taro Kono an d'EU-Chefin fir d'Aussepolitik Federica Mogherini. © AFP (Archiv)

Europäesche Parlament de feu vert ginn fir den Handelspartenariat tëscht der EU a Japan. Den Accord steet am Kontrast zu der protektionistescher Handelspolitik vum U.S President Donald Trump.

D’Europäesch Union huet zwar all Interêt, fir et esou ausgesinn ze loossen, wéi wann de Partenariat eng direkt Konsequenz vun den Handelsmesurë vum U.S President wieren, mä a Wierklechkeet krut Bréissel den Optrag fir een Accord ze maachen schonn am Joer 2013, also laang éier den Donald Trump iwwerhaapt Kandidat war. Am Dezember d’lescht Joer war d’Europäesch Kommissioun zu engem endgültegen Accord komm.

De Lëtzebuerger Europadeputéierten Christophe Hansen ass Member vum Comité fir internationalen Handel an erkläert, dass et hei schonn drëms gaangen ass, fir méi séier ze schaffen, fir der Verwaltung vum Donald Trump ze weisen, dass et och anescht geet.

Interessant wier den Accord tëscht der EU a Japan besonnesch fir d’Landwirtschaft, well Japan vill europäescht Fleesch a Mëllechprodukter wéilt akafen.

Anescht wéi bei TTIP oder CETA géif et hei keng Konkurrenz gi vu méi bëllege Produkter, déi den europäesche Marché géingen iwwerschwemmen an och kee Risk, dass europäesch Liewensmëttelstandarde vu Geriichter géifen ënnerhielegt ginn.

Politiker wéi den Donald Trump oder d’Marine Le Pen am Frankräich schwätzen dacks vun Handelsdefiziter, also wann ee Land méi importéiert, wéi et exportéiert, a stellen dat als Verloscht duer. De Christophe Hansen erkläert, dass Handelsdefiziter net grondsätzlech schlecht sinn. Mir géifen och Petrol aus Norwegen importéieren, well mer e brauchen, a mir de Produit ganz einfach net hunn. Dofir géing et eis awer net schlecht goen.

Wat den Accord mat Japan ugeet, wëlle Bréissel an Tokyo, dass den Accord duerch all déi legislativ Weeër gaangen ass, ier Groussbritannien d’EU offiziell verléisst, also am beschten esou séier wéi méiglech.