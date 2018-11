Weber vs Stubb/Reportage Pit Everling



An engem gudden hallwe Joer sinn d'Europawalen. Déi europäesch Parteie stelle sech op a sinn am Gaangen, d'Spëtzekandidaten ze designéieren. Bei der Europäescher Vollekspartei wëllen um Enn just nach zwee Politiker et wëssen. Vill Favoritte sinn net mat vun der Partie, dorënner de Chef-Negociateur fir de Brexit, Michel Barnier.

Als Kandidat hu mer op där enger Säit den däitsche Manfred Weber, de 46 Joer alen CSU-Mann aus Bayern. Hien ass den Ament Fraktiounschef vun der EVP am Europaparlament, war Deputéierten am bayresche Landtag, allerdéngs ni an enger Regierung.

De Manfred Weber gëllt net als Mann vun den haarden Téin, hie gëllt als Konservativen, deen awer trotzdem a ville Beräicher éischter liberal agestallt ass.



Géintiwwer Ungarn an dem Regierungschef Orban schléit de Weber éischter moderat Téin un. Hie schwätzt sech awer dofir aus, fir d'EU-Bäitrëttsverhandlunge mat der Tierkei definitiv ze stoppen.



Sollt et haut an och bei de Walen am Mee klappen. da kéint de Manfred Weber den éischten däitschen EU-Kommissiouns-Chef zënter 50 Joer ginn, nom Walter Hallstein an de 60er Joren.



Op där anerer Säit steet den Alexander Stubb, de 50 Joer ale fréiere Premier vu Finnland. Hien hat och divers aner Ministerposten do, war Regierungschef vun 2014 bis 2015, huet awer e Vote a senger Partei net iwwerstanen. Zënter 2017 ass hien net méi politesch aktiv, hien ass Vizepresident vun der Europäescher Investitiounsbank zu Lëtzebuerg.



De Stubb ass e méi extrovertéierte Politiker, deen och emol schaarf Wierder fënnt, sou zum Beispill géintiwwer dem ungaresche Regierungschef Viktor Orban. Dëse sollt eng Resolutioun iwwer der EVP hir Grondwäerter ënnerschreiwen, mécht hien dat net, da sollt eng Ausschloss-Prozedur lancéiert ginn.



Vum Manfred Weber gëtt gesot, datt hie mat Hëllef vun der däitscher Kanzlerin Angela Merkel déi néideg Réckendeckung bei villen europäesche Schwësterparteie kritt hätt.



Hie gëllt also als Favorit haut.



758 Delegéierter däerfen ofstëmmen. D'Lëtzebuerger CSV ass mat enger Rei Leit zu Helsinki vertrueden, dorënner den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker.



Vun der CSV huet et am Viraus geheescht, datt een den zwee Kandidate wéilt nolauschteren, iert eng Decisioun geholl gëtt.