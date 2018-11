Protester an der Stad Guatemala géint de President Jimmy Morales, am September vun dësem Joer.

D'Tilly Metz iwwer Guatemala: Rep. Bill Wirtz



De Guatemala ass ee Land an Zentralamerika, wat am Norden u Mexiko an am Süden un den Honduras an El Salvador grenzt. Der UNO no huet de Guatemala deen héchsten Taux u Morden a ganz Zentralamerika, mat iwwer 27 Morde pro 100.000 Awunner. Fir Transparency International ass d'Land eent vun deene korruptsten op der Welt.D'Europadeputéiert Tilly Metz war viru Kuerzem op der Plaz, am Kontext vun Fall vum Lolita Chávez, enger Ëmweltaktivisten aus dem Guatemala, déi wéinst hirer Oppositioun zum Regime huet mussen an den Exil goen an elo an Europa lieft.

Allgemeng wier d'Tilly Metz iwwerrascht vun der Situatioun am zentralamerikanesche Land gewiescht. Si war schockéiert vum Desespoir, deen een am Land virfënnt. Bis 1996 war Guatemala am Biergerkrich. D'Situatioun mat dem aktuelle Regime hätt sech zënterhier awer net vill verbessert, seet déi gréng Europadeputéiert. Et wier gutt, dass d'Europäesch Unioun géif op Diskussioun setzen a besonnesch bei edukative Projete mat Finanzéierung hëllefen, well déi wier néideg, well ze vill Jonker net géingen an d'Schoul goen.

Eng Bréck tëscht dem Guatemala a Mexiko - mat Flüchtlingen aus Mëttelamerika (Honduras) drop.



De Communiqué vum Tilly Metz

"Ich verurteile aufs Schärfste die Ermordung von Dutzenden Menschenrechtsverteidigern in Guatemala in den letzten Jahrenund spreche den Angehörigen und Freunden all dieser Menschenrechtsverteidiger mein aufrichtiges Mitgefühl aus. Besonders im Kontext des 20. Jahrestages der Erklärung der Menschenrechtsaktivisten der UN Generalversammlung, sage ich den Menschenrechtsaktivisten in Guatemala meine Unterstützung zu.

Ich bin außerordentlich besorgt darüber, dass die anhaltenden Gewalttaten und die mangelnde Sicherheit die Möglichkeiten von Menschenrechtsverteidigern einengen, ihrer Tätigkeit in vollem Umfang und ungehindert nachzugehen. Wir brauchen eine sofortige, unabhängige, objektive und gründliche Untersuchung der früheren Mordfälle. Eine vitale Zivilgesellschaft ist von grundlegender Bedeutung, damit auf allen staatlichen Ebenen für mehr Rechenschaftspflicht, Resonanz, Inklusion, Effizienz und somit auch für mehr Legitimität gesorgt wird.

Es ist außerordentlich schwierig, die Sicherheit und Freiheit aller Bürger angesichts einer Situation struktureller Gewalt zu gewährleisten. Ich fordere die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten auf, Guatemala mittels technischer Hilfe und Haushaltsmitteln bei der Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität zu unterstützen und diesen Bemühungen bei bilateralen Kooperationsprogrammen einen hohen Stellenwert einzuräumen.