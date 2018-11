D'Europaparlament wëll méi Transparenz an eegener Saach. © AFP (Archiv)

Ausgabe vun Europa-Parlamentarier: Rep. Bill Wirtz



Et geet drëms, fir méi genee ze kucken, woufir déi 4.400 Euro Fraise genee ausgi ginn.

All Europadeputéierten huet de Mount 4.400 Euro ze gutt fir Onkäschten, zum Beispill fir Büroen oder Reeskäschten. Dës Sue ginn als "General Expenditure Allowance" bezeechent. Bis elo ass et esou, dass d'Parlamentarier dës Sue net missten zréckginn, och wann se net all gebraucht ginn, an och keng Rechnunge mussen halen, fir ze weisen, dass d'Suen och just fir Fraise benotzt goufen.De Lëtzebuerger Europadeputéierte Charles Goerens seet, dass Kritik berechtegt wier, mä dann och national, well och an der Chamber zu Lëtzebuerg wier dat net esou transparent.An der Plenière vum Europaparlament de leschte Mount hunn d'Deputéiert an enger Resolutioun iwwert de Budget iwwer den Amendement 33 vun der Fraktioun vun deenen europäesche Lénken ofgestëmmt, dee gefuerdert huet, dass d'Depensen transparent ëffentlech gemaach ginn, an dass Suen, déi iwwreg bleiwen, mussen zréckiwwerwise ginn.De Charles Goerens huet fir deen Amendement gestëmmt a seet, dass seng eege Fraktioun och schonn eege Reegelen opgestallt huet, andeems se iwwerflësseg Gelder zréckiwwerweist.De Charles Goerens seet, dass méi Transparenz gutt wier, mä dass een elo och déi néideg Mëttel bräicht, fir d'Kontroll ze maachen, an eng Permanence fir Deputéiert, déi wëlle wëssen, wat se genee dierfen als Fraisen deklaréieren a wat net. Et misst een och oppassen, wéi transparent ee wier: Wann de Charles Goerens sech mat engem Mënscherechtsaktivist treffe géing, deen a sengem Heemechtsland duerch esou een Treffe Problemer kritt, da misst ee sech Froen, ob d'Ëffentlechkeet legitim wier.

79. Takes note of the decision of 25 September 2018 of the General Court confirming the Parliament's refusal to grant access to documents relating to MEPs' subsistence allowances, travel expenses and parliamentary assistance allowances (Judgment in Cases T-639/15 to T-666/15 Maria Psara and Others v Parliament and T-94/16 Gavin Sheridan v Parliament);

reminds the Bureau that the plenary has appealed for greater transparency and an urgent need to audit the General Expenditure Allowance (GEA);

welcomed, in this regard, the creation of an ad hoc working group for defining and publishing the rules concerning the use of the GEA;

regrets, however, that the based on the report of its working group the Bureau could only agree on a non-exhaustive list of eligible expenses, and on the need for each Member of Parliament to have a separate bank account dedicated to funds received as part of the GEA; reiterates its call on the Bureau to make the following additional changes concerning the GEA:

– to require Members to keep all receipts pertaining to the GEA;

– to require Members to return the unspent share of the GEA the end of their