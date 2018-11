De Lëtzebuerger Ausseminister seet sech an der éisträichescher Press "ganz enttäuscht" vun der éisträichescher EU-Presidence.

No Kritik u Kurz-Strache-Regierung

Um Internetsite vum Noriichtemagasinn "Profil", nennt de Jean Asselborn d'Kurz-Strache-Regierung "Handlanger vum Viktor Orban".



Hannergrond ass d'Decisioun vu Wien, sech aus dem UNO-Migratiounspak zeréckzezéien.



Déi éisträichesch Regierung géif sech domadder vun de Vereenten Natiounen an dem Multilateralismus ofweeden.



Während der EU-Presidence war de Focus, dem Jean Asselborn no, ze vill op national Interessie geriicht. Éisträich hätt systematesch alles ausgeklamert, wat mat europäescher Solidaritéit a Verantwortung ze dinn hat.



Als "Bréckebauer" wier d'ÖVP-FPÖ-Regierung op alle Fall net eescht geholl ginn.



De ganzen Interview mam Lëtzebuerger Diplomatiechef kënnt de Méindeg am Print eraus.

Géigenattack net laang op sech waarde gelooss

De Generalsekretär vun der FPÖ Harald Vilimsky nennt de Jean Asselborn e "fanatesche Lénken, deen europapolitesch zanter Joren um Holzwee wier".



Wann eng Persoun wéi de Lëtzebuerger Ausseminister kritiséiert, datt Éisträich dem UNO-Migratiounspak net bäitrëtt, da kéint ee sécher sinn, datt ee goldrichteg läit, sou den FPÖ-Politiker.



D'Opreegung vum Jean Asselborn wier eppes wéi eng Medaile, gëtt de Vilimsky vum ORF zitéiert.