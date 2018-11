D'EU Kommissioun hat de Budgetsprojet viru gutt dräi Wochen refuséiert an huet gefuerdert, dass de Budget misst nei iwwerschafft ginn.

Eppes wat déi italienesch Regierung awer refuséiert huet.



Des Decisioun vun der Kommissioun war ee bis dohin eemolege Schrëtt. D'EU Kommissioun kritiséiert, dass d'Neiverschëldung fir 2019, dräi mol sou héich ass wéi vun der viregter Regierung mat Bréissel ofgemaach. Ouni Nobesserunge dreet Roum eng Defizitprozedur, déi zu héije Geldstrofen oder Kierzunge vun EU-Hëllefe ka féieren.



Déi aktuell italienesch Regierung aus populistescher Fënnef-Stäre-Beweegung an der friemefeindlecher Lega Nord wëll d'Spuerpolitik stoppen, obwuel d'Gesamtverschëldung ganz héich ass. Déi italienesch Regierung envisagéiert ënnert anerem d'Aféiere vun engem Grondakommes an d'Méiglechkeet éischter kënnen an d'Pensioun ze goen.