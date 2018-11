D'EU waart elo gespaant op London. Et wier een an enger decisiver Phas, sot den éisträicheschen Europaminister, deem säi Land den Ament d'EU Presidence huet. Bis ewell géifen d'Fortschrëtter awer net duergoen, fir e Spezialsommet vun den EU Staats- a Regierungscheffen iwwert de Brexit ze plangen.



Um Dënschdeg kënnt zu London déi britesch Regierung beieneen. D'Theresa May fuerdert an der Nordirland-Fro, dass Groussbritannien als ee Ganzt an der EU-Zollunioun bleift, soulaang béid Säite keng aner Léisung fannen. De fréieren Ausseminister Boris Johnson, deen am Summer duerch d'Brexit-Verhandlungen zeréck getruede war, huet am Daily Telegraph virun enger totaler Kapitulatioun virun der EU gewarnt an huet d'Regierungsmember opgeruff sech dogéint ze wieren.



Ee Spriecher vun der britescher Premierministesch sot e Méindeg, dass d'Verhandlunge mat der EU bis an déi fréi Moiesstonne goungen, awer nach ëmmer keng Léisung fonnt gouf. Aus britesche Regierungskreesser heescht et, dass bis e Mëttwoch en Accord misst fonnt gi sinn, fir nach am November e Spezialsommet iwwert de Brexit kënnen ofzehalen. Am anere Fall missten sech soss d'Staats- a Regierungscheffen op hirem reguläre Sommet den 13. Dezember mam Brexit befaassen.



D'Theresa May sot e Méindeg den Owend virun deene Responsabel vun der Finanzplaz London, dass haart géif dru geschafft ginn fir eng Léisung ze fannen. Diskussioune wieren awer schwiereg a si géif keen Accord zu egal wéi engem Präis acceptéieren.