D'Milliardenhëllef fir d'Versuergung vun de syresche Flüchtlingen an der Tierkei, kéinten dem Europäesche Rechnungshaff no, vill méi effizient agesat ginn.

Internat.: Am meeschte gelies

Ronn d'Halschent vun deenen humanitäre Projeten, déi mat EU-Gelder finanzéiert ginn, hätt bis elo net déi geplangten Resultater notéiert. Dat geet aus engem Rapport vum Europäesche Rechnungshaff ervir, deen um Dënschdeg publizéiert gouf.



Genannt ginn an dem Kontext ënnert anerem Projeten fir e bessere Schutz an eng besser Educatioun fir Flüchtlingen. Am Flüchtlingsaccord vum Mäerz 2016 war festgehale ginn, dass d'Tierkei mat bis zu 6 Milliarden Euro géif ënnerstëtzt ginn. D'Land huet bis haut knapp 3,6 Millioune syresch Flüchtlingen opgeholl, sou vill wéi keen anert Land op der Welt.



Zu de konkrete Kritikpunkte vum Europäesche Rechnungshaff zielen zum Beispill ineffizient Verwaltungsstrukturen. Donieft géif d'Tierkei och wéineg Efforten maachen fir d'Flüchtlingen um Aarbechtsmaart ze integréieren.