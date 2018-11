An enger Ried am Europaparlament zu Stroossbuerg huet d'Bundeskanzlerin Angela Merkel fir eng europäesch Arméi plädéiert.

© AFP

D'Haaptiddi kënnt jo vum Emmanuel Macron, de franséische Staatschef huet jo d'lescht Woch gesot, dass Europa sech ouni eng "richteg europäesch Arméi" net verteidege kéint. Heibäi huet hien op Menacen aus China, Russland an den USA verwisen. De President Donald Trump huet dorop reagéiert an huet dës Ausso also Beleidegung dohinner gestalt.En Dënschdeg huet d'Angela Merkel elo an enger Ried gesot: "Mir sollten un der Visioun schaffen, enges Daags och eng richteg europäesch Arméi ze schafen."