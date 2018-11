© AFP

D’Europäesch Kommissioun wëll mat hirer Propos fir eng ëmfangräich Reform vun der Benotzung vum Plastik een Zeeche fir méi ëmweltfrëndlech Politik setzen. Nieft der Propos vun der Kommissioun huet d’Europäescht Parlament och Verbueter fir dënn Plastikstuten, biofragmentable Plastik, take-away Plastikcontainer a Becheren aus Styropor dobäi gesat.

De Karl Foerster vu “PlasticsEurope”, also der Representatioun vun de Plastikproduzente seet, dass seng Industrie mat u Bord wier, fir d’Verknaschtung duerch Plastik ze vermeiden. Et wier net am Interêt vun der Plastikindustrie, fir d’Weltmierer ze verpeschten. Allerdéngs wieren an der aktueller Propos Onstëmmegkeeten dran. Zum Beispill géif gesot ginn, dass déi Top10 Plastikprodukter, déi sech an de Mierer erëmfannen, misste verbuede ginn. Par contre wier awer och elo de Styropor mat dran, dee guer net zu deenen Artikele géing gehéieren.

De Karl Foerster seet, dass hien hofft, dass den Europäesche Conseil nobessere ka bei de Prioritéiten an dass d’Reegelen an allen EU-Memberstaaten uniform wäerte sinn.

Mat Verbueter kéint een näischt ufänken. Et wier wichteg do unzesetzen, wou d’Verhale vun de Mënsche géing falsch leien. Dass Leit einfach Saachen an de Bësch oder de Floss geheien, géing sech net doduerch änneren, dass ee Plastiksbechere géing verbidden.

D’Industrie géif hir Verantwortung iwwerhuelen, fir Knascht anzesammelen an ze verwäerten. Dofir wier eng raisonnabel Diskussioun néideg a kee Populismus.

Elo bleift ofzewaarden, ob den Europäesche Conseil d’Suerge vun der Industrie och deelt.