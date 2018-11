Climate Case: Plainte vun 8 Länner géint EU-Institutiounen (13.11.2018) Weltwäit an och an der EU leide scho Millioune Mënschen ënnert dem Klimawandel. Doriwwer si sech Klimaexperten eens.

Am Mee hu Famillen aus 8 Länner eng Plainte géint d'Europäesch Institutioune gemaach. Si geheien deenen Institutiounen nämlech vir, sech net genuch virun de schiedlechen Auswierkunge vum Klimawandel ze schützen.





Klimawandel an der EU/Reportage Dany Rasqué



Déi Famille liewen a Portugal, Däitschland, Frankräich, Italien, Rumänien, Kenia oder op de Fidschi-Inselen. D'Plainte ass awer och vum Jugendverband vun de Saami ënnerschriwwen, e Vollek, dat ronderëm de Polarkrees wunnt an zu deem senger Traditioun d'Rendéier gehéieren.



Am Wanter, wa Schnéi läit an et ufänkt ze reenen, entsteet eng Äisschicht vu 4 bis 5 Zentimeter, beschreift d'Sanna Vannar, d'Presidentin vum Jugendverband vun de Saami.



D'Rendéier kommen awer net duerch déi Äisschicht a fannen da kee Fudder méi. Fir eist Vollek, seet déi jonk Fra, ass et net schéin, wa mer gesinn, datt d'Rendéieren Honger hunn a mer net wierklech kënnen hëllefen. De Problem géif sech och net vum selwen nom Wanter léisen, och am Summer wier et ganz schwiereg. Et wier waarm an dréchen an d'Gras géing net gréng ginn. Och hätt ee vill Bëschbränn gehat, esou dass d'Iesse vun den Déiere verbrannt ass.



Net wëssen, wéi et viru geet, wéi et déi nächst Saison ass, oder an engem Joer oder a 5, dat mécht de Saami vill Kappzerbrieches, genee wéi deenen anere Leit, déi geklot hunn.



Eng Ekipp vun dräi Juriste steet hinnen zur Säit. Si argumentéiere mat de Mënscherechter a mat der Charte vun de fundamentale Rechter, wéi d'Affekotin Roda Verheyen explizéiert.



D'Chance an der Saach Recht ze kréien, schätzen d'Affekoten als ganz gutt an, ma déi méi wichteg Fro ass, ob et zu engem Prozess kënnt oder net, doriwwer dierft et am éischten Trimester d'nächst Joer méi Kloerheet ginn.



D'Leit, déi geklot hunn, sinn dovunner iwwerzeegt, datt d'EU-Klimazil fir 2030, dat heescht d'Emissiounen ëm 40 Prozent par rapport zu 1990 ze reduzéieren, net duer ginn. Déi Meenung deelt ënnert anerem Greenpeace.



D'Martina Holbach ënnersträicht, datt och mir schonn d'Konsequenze vum Klimawandel spieren an nennt als Beispill, de Reen an d'Iwwerschwemmungen am Mee an am Juni an deen dréchene waarme Summer. An hiren Ae geet d'Legislatioun iwwert de Klimaschutz weder an Europa nach zu Lëtzebuerg wäit genuch. Mir bréichte vill méi Ustrengungen, einfach eng Klimschutz-Strategie an der Verfassung an dat misst prioritär gi fir déi nei Regierung.



E Message, deen dëser Deeg sécher gehéiert gëtt. Déi Leit, déi eng Plainte agereecht hunn, kréien op alle Fall Ënnerstëtzung. D'ONGen ASTM, Greenpeace, Mouveco, Wemove.eu an dem Climate Action Network Europe hunn hinnen eng Petitioun iwwerreecht, déi vu méi wéi 169.000 Leit ënnerschriwwe gouf.