Déi britesch Regierung mellt en Dënschdeg den Owend, dass ee mat den Negociateure vun der EU eng Léisung fonnt huet an der komplizéierter Fro vun der Grenz tëscht dem EU-Member Irland an der britescher Provënz Nordirland. Dat Ganzt wier am Kader vun engem Entworf vun engem Ofkommes, an deem den Austrëtt definéiert gëtt.



Detailer goufen awer bis ewell keng publizéiert. En Dënschdeg den Owend sollen nach verschidde Ministeren an an d'Downing Street kommen. E Mëttwoch da soll d'Kabinett zu London zesummekommen, fir iwwert den Text guttzeheeschen.



Vun der EU heescht et awer, datt d'Verhandlungen nach net fäerdeg wieren. Groussbritannien wäert d'Unioun jo den 29. Mäerz 2019 verloossen.



Noutfallplang vun der EU

D'EU-Kommissioun huet een Noutfall-Plang decidéiert, fir de Fall, dass d'Brexit-Verhandlungen een Echec ginn. Et geet ëm Beräicher wéi Loftverkéier, Openthalt- a Visa-Froen, Finanz-Servicer oder nach Klimapolitik. Et kéint awer sinn, dass deen Noutfallplang net néideg ass.