D'Europaparlament stëmmt um Mëttwoch an der Mëttesstonn iwwert entspriechend nei Reegelen of. Deemno solle Gespréicher aus dem eegene Land an een anert EU-Land pro Minutt nach maximal 19 Cent pro Minutte duerfe kaschten, egal ob vum Handy oder vun engem fixen Telefon. D'Käschte pro SMS gi bei héchstens sechs Cent gedeckelt.Nom Accord am Parlament muss formell och de Conseil vun de Memberlänner gréng Luucht ginn. Déi nei Bestëmmunge kéinten am Mee d'nächst Joer a Kraaft trieden.Schonn am Summer 2017 waren déi sougenannt Roaming-Käschten fir Appeller aus frieme Reseauen am EU-Ausland ofgeschaaft ginn. Gespréicher aus den nationale Reseauen an d'Ausland waren net vun dëse Reegele betraff.