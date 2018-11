Et muss, et soll elo séier goen nodeems et méintelaange geschleeft huet: déi Saach vum Brexit tëschent dem United Kingdom an der EU.

Et läit elo e konkreten Entworf fir dee Brexit um Dësch. De Problem awer ass wuel deen, datt nach keen e kennt, ausser der Theresa May an e pur Bréisseler Verhandlungspartner.





Brexit, oder wéi?



All déi aner sollen den Text elo emol liesen, séier, séier. An dat ass guer net esou einfach, well et wiere 500 Säite mat enger vill méi kuerzer politescher Explikatioun. Zanter en Dënschdeg informéiert d'Theresa May hir Ministeren driwwer an zanter dem Mëttwoch gi se liesen. An um 15 Auer soll déi britesch Regierung schonn doriwwer ofstëmmen, am Fong eng onméiglech Manéier, fir ze schaffen.Et gëtt sech erwaart, datt deen een oder anere vun de Ministere vläicht net matmécht a senger Wee geet, wéi dat schonn de faméise Boris Johnson, de fréieren Ausseminister, gemaach huet. Deen och, ouni gelies ze hunn, de Projet hefteg kritiséiert. Mat Schwéierpunkt op der irescher Reegelung. Do wëllen d'EU an d'Iren jo op kee Fall, datt nom Brexit erëm eng haart Grenz tëschent Nordirland an Irland installéiert géif ginn. E Problem, dee jo méintelaang d'Verhandlunge blockéiert huet. Am Projet soll elo drastoen, et géif op der irescher Grenz keng Zollstatiounen oder soss Blockade ginn. Et géif awer Zollkontrollen am Iresche Mir tëschent England an Irland ginn.Conclusioun vun de Kritiker: mat deem Reglement géif de Kingdom an der Zollunioun an am EU-Bannemaart bleiwen, misst sech also un EU-Reegelen halen, iwwer déi d'Briten zu Bréissel net méi matdiskutéieren a matdecidéieren kéinten. Eppes, wat jo fir purs et durs Brexeters total inacceptabel ass. A fir déi nordiresch Protestanten, déi d'Theresa May ënnerstëtzen, wier esou eng Reegelung eng Doudsënn, domat stéing den Ënnergang vu Groussbritannien fest.

An da gëtt et jo och nach déi aner Oppositioun, déi vu Labour. Déi wëllen onbedéngt net nëmmen iwwer e Brexit-Traité matdiskutéieren, mä d'Parlament misst onbedéngt och Ännerungen matdecidéieren däerfen. An dat ass eppes wat Theresa May côute que côute verhënnere wëll. Soss géif de Pak erëm opgemaach ginn an alles géif erëm vu vir ugoen.

Bei de Konservativen, déi regéieren, gëtt et wuel eng 50 Deputéiert, déi den Ament dee Brexit do net wëllen. Si hunn elo Zäit bis an den Dezember, da soll de Brexit an d'Parlament kommen a bis dohinner hu si also och Zäit ze iwwerleeën, ob si hir Regierung kippen, ob se Neiwalen riskéieren, ob se en zweete Referendum wëllen, ob se Chaos provozéieren. Oder awer e Brexit acceptéieren, dee fir si keen ass.