Den 42 Joer ale Mann reprochéiert Russland, hien tëscht 2012 an 2014 aus reng politesche Motiver 7 Mol bei Demonstratioune verhaft a stonnelaang verhéiert ze hunn.D'Uerteel gëtt vun deene 17 Riichter vun der grousser Chamber geholl an ass domat rechtskräfteg.Den Alexei Nawalny selwer gëtt um Donneschdeg zu Stroossbuerg erwaart, wann de Verdikt bekannt gemaach gëtt. Am Februar 2017 hat schonn eng méi kleng Chamber vum Stroossbuerger Geriicht dem Nawalny deelweis Recht ginn. D'Riichter haten deemools d'Arrestatioun an déi stonnelaang Verhéier als disproportionéiert bezeechent. Si haten awer keng politesch Motiver zeréck behalen.Souwuel den Alexei Nawalny wéi och déi russesch Regierung waren doropshin an Appell gaangen.