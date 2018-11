An dësem konkrete Fall hat déi däitsch Fluchgesellschaft Germanwings op hirer Internetsäit d'Präisser fir e Vol vu London op Stuttgart just a britesche Pond affichéiert.



D'Verbraucherzentral vu Baden-Württemberg hat doropshin eng Plainte agereecht, well d'Präisser net an Euro ugewise goufen. De Bundesgeriichtshaff huet de Fall un den Europäesche Geriichtshaff viru gereecht. D'Bundesriichter vu Karlsruhe wëlle vum Europäesche Geriichtshaff wëssen, ob eng EU-Direktive virgesäit, dass d'Präisser vun engem Vol an enger bestëmmter Währung mussen affichéiert ginn.