Déi britesch Premierministesch hätt Bréissel net wierklech dermat gedreet, datt et zur Nout och ouni Brexit-Deal géing goen. Wann et keen Ofkommes zu seriöe Konditioune géif ginn, da misst een eben éierlech mat de Bierger sin, sou de Raab.



Bei der EU-Kommissioun ass senger Meenung no "eng däischter Muecht" um Wierk. Den Ament ass et jo net kloer, ob d'Premierministesch May hiren Entworf fir d'Land aus der EU eraus ze bréngen duerch d'Parlament kritt, e Mësstrauensvott géint si steet och am Raum. D'Brexit-Hardliner bei den Tories maache massiv Drock a potentiell Successeure stinn an de Startlächer.

Jiddefalls schénge se zu Bréissel och net wierklech gewëllt ze sinn, fir nach eng Kéier nozeverhandelen.