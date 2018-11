D'Vertrieder vun deene 27 Memberlänner, ouni Groussbritannien, wëllen um Méindeg de Grondsaz-Accord bewäerten an eng geplangte politesch Deklaratioun, fir déi zukünfteg Relatiounen nom Brexit preparéieren. Déi zwee Dokumenter sollen den nächste Sonndeg um Spezialsommet vun den EU Staats- a Regierungscheffen ugeholl ginn.



D'Austrëttsofkommes soll am Mäerz d'nächst Joer ee gereegelte Brexit erméiglechen.



D'lescht Woch waren net manner wéi 4 Membere vun der Premierministesch Theresa May hirer Regierung zeréckgetrueden.



Donieft goufen et hefteg Protester am britesche Parlament.



Zu den zukünftegen Relatiounen huet d'EU bis ewell just vereenzelt Elementer publizéiert, déi nach mussen ausformuléiert ginn. Virgesinn ass ënnert anerem d'Schafe vun engem Fräihandelsterritoire am Transfert vu Wueren ouni iergendwellech Douanestaxen.



Mësstrauensvott fir May?

Déi britesch Premierministesch muss am Sträit ëm de Brexit-Accord mat engem Mësstrauensvott an hirer Fraktioun rechnen, dat op Initiativ vun engem Grupp vu Brexit-Hardliner vun der Theresa May hirer konservativer Partei.



Ob a wéini déi dofir néideg Zuel vun 48 entspriechende Bréiwer vun den Tory-Deputéierten erreecht gëtt, ass nach net gewosst.



Verschiddenen Observateuren no kéint et schonn en Dënschdeg zu engem Vott kommen.



Anerer zweiwelen allerdéngs drun, ob et iwwerhaapt souwäit kënnt.



D'Theresa May hat e Sonndeg virun engem Putsch gewarnt. E Wiessel géif d'Verhandlunge mat Bréissel net méi einfach maachen an och un de Majoritéitsverhältnisser am britesche Parlament näischt änneren.



Déi nächst 7 Deeg wieren decisiv, sou di britesch Premierministesch op der Noriichtechaîne Sky News.



Sou ee Mësstrauensvotte ass der Theresa May awer net hier eenzeg Suerg. Eng ganz Partie Ministeren dreeën indirekt mat hirem Récktrëtt, sollt d'Premierministesch beim Brexit-Accord net noverhandelen.



Eurozon-Reform och um Programm

D'Finanzminister vun der EU gesi sech och um Méindeg zu Bréissel. Si beroden iwwert d'Reform vun der Eurozon. De Chef vum Eurogrupp Mário Centeno huet dës Reunioun aberuff, fir de reguläre Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen Mëtt Dezember ze preparéieren.



D'Sujeten iwwert déi um Méindeg geschwat gëtt, sinn eng besser Protektioun vun der Währungsunioun virun de Repercussioune vu Bankefaillitten an eng Stäerkung vum Euro-Rettungsfong ESM.



D'Fuerderung vum franséische President Emmanuel Macron no engem eegene Budget vun der Eurozon steet net offiziell op der Agenda.



Eng ganz Partie EU-Länner sinn dogéint. Däitschland a Frankräich wëllen awer eng gemeinsam Deklaratioun iwwert d'Architektur vum Budget fir d'Eurozon op den Dësch leeën. Eng Montant gëtt doranner awer net genannt.







EU-Budget: Gëtt nach en Accord fonnt?



D'EU-Staaten an d'Europaparlament huelen iwwerdeems um Méindeg en neien Ulaf, fir en Accord ze fannen, wat den EU-Budget fir dat anert Joer betrëfft.



D'EU-Kommissioun huet e Budget an Héicht vu knapp 165,6 Milliarden Euro proposéiert.



D'EU-Regierungen hunn 1,5 Milliarden Euro manner gefuerdert, d'Parlament ronn 770 Millioune méi.



Béid Säiten hu bis e Méindeg den Owend Hallefnuecht Zäit, fir sech ze eenegen.



Gëtt et keen Duerchbroch, muss d'Kommissioun eng nei Propose maachen. Doduerch geréit awer de Vott iwwert de Budget hannendran.



E Freideg scho waren sech d'EU-Länner an d'Europaparlament net eens ginn. Haaptsträitpunkt soll d'Finanzéierung vu weideren Hëllefen a Milliardenhéicht fir syresch Flüchtlingen an der Tierkei gewiescht sinn.



D'Europaparlament soll deemno méi héich Beiträg vun de Memberlänner gefuerdert hunn, fir den EU-Budget ze entlaaschten.