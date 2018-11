De Jean Asselborn zesumme mam Michel Barnier, Negociateur vun der EU-Kommissioun fir de Brexit

Ma déi britesch Premierministesch kämpft nach ëm déi néideg Ënnerstëtzung fir den Accord am Parlament.

Den Accord, dee lescht Woch finaliséiert gouf, reegelt d’Bezéiung tëscht Groussbritannien an der EU fir eng Iwwergangszäit nom 29. Mäerz, wann d’Briten aus der EU austrieden. An där Zäit ass Groussbritannien zwar keen EU-Member méi a sëtzt och a kengen EU-Gremie méi, ma behält soss all Rechter a Flichten. Dës Iwwergangsphas géif am Prinzip bis Enn 2020 daueren a kéint duerno nach eng Kéier verlängert ginn. An där Zäit gëtt dann dee finalen Austrëttsaccord verhandelt.

Wat den Handel ugeet, géif Groussbritannien wärend der Iwwergangsphas Member vum EU-Bannemaart an der Zollunioun bleiwen. Ma och dat awer ouni Stëmmrechter. Sollt allerdéngs bis Enn 2020 keen Handelsaccord mat der EU stoen, dee Kontrollen op der Grenz tëscht Irland an Nordirland evitéiert, da kënnt deen ëmstriddene Backstop an d’Spill.

E Backstop ass am Fong näischt anescht wéi eng Noutfall-Reegelung. Am Kontext vum Brexit betrëfft dee Backstop d’Situatioun op der Grenz tëscht dem EU-Member Irland an dem briteschen Nordirland.

D’EU hat proposéiert, dass d’Grenz an d’Mier tëscht Irland a Groussbritannien geluecht gëtt. An deem Fall misste Wueren, déi aus dem Rescht vu Groussbritannien an Nordirland importéiert ginn, den EU-Reegelen a Normen entspriechen. Fir d’Brite koum dat awer net a Fro.

Elo steet am Accord, dass, fir de Fall dass d’Handelsbezéiungen no der Iwwergangsphase nach net gekläert sinn, ganz Groussbritannien am EU-Bannemaart an an der Zollunioun bleift, bis béid Säiten decidéieren, dass dat net méi néideg ass.

Ma verschidde britesch Deputéiert fuerderen, dass Groussbritannien dëse Backstop eesäiteg ka kënnegen, fir eventuell eegen Handelsofkommes, zum Beispill mat den USA, kënnen ze schléissen. Dobäi kommen Deputéiert, déi et drop uleeën, dass iwwerhaapt keen Accord zustane kënnt.

Ma gëtt den Accord am britesche Parlament net approuvéiert, kënnt et zu engem sougenannten haarde Brexit, deen zumindest eng Zäit laang fir gréissere Chaos dierft suergen.

Egal wéi dierft d'EU sech awer net méi op Nobesserungen oder weider substantiell Verhandlungen aloossen, dat hunn déi 27 EU-Ausseminister kloer gemaach.



RTL.lu: Kriteschen Dag fir Europa um Méindeg: Brexit-Deel, May ënner Drock, Eurozon-Reform a Budget 2019



De Communiqué vum Ausseministère

Jean Asselborn au Conseil «Affaires générales» (article 50) de l'UE à Bruxelles (19.11.2018)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, a participé au Conseil «Affaires générales» (article 50) de l'UE, qui s'est tenu le lundi 19 novembre 2018 à Bruxelles.



Réuni dans une configuration à 27, les ministres ont préparé la réunion extraordinaire du Conseil européen qui aura lieu le dimanche 25 novembre 2018.



Les ministres ont eu un échange de vues sur le projet d'accord de retrait (Brexit) qui a été présenté et publié par les négociateurs le 14 novembre 2018. Ils ont également discuté du projet de la déclaration politique qui fixe le cadre des relations futures entre l'UE et le Royaume-Uni et qui accompagnera l'accord de sortie.



Se disant soulagé de constater que «ce projet d'accord de sortie garantit les droits de millions de citoyens», Jean Asselborn a remercié le négociateur en chef Michel Barnier et son équipe pour le «travail herculéen» accompli.



S'agissant du projet de déclaration relatif à la relation future entre l'UE et le Royaume-Uni, Jean Asselborn a particulièrement insisté sur l'importance de faire preuve d'ambition pour ce qui est de la mobilité, la sécurité sociale et les qualifications professionnelles notamment. «Tout ceci est essentiel pour préserver les intérêts des citoyens», a t-i-il expliqué.