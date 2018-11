D'Verhandlungen tëscht dem Europaparlament an de Memberlänner iwwert den EU-Budget 2019 waren een Echec.

Internat.: Am meeschte gelies

Béid Säite konnte sech virum Oflaf vum Delai net op eng gemeinsam Positioun eenegen. Dat hunn d'Budgetskommissioun vum Europaparlament an Diplomaten e Méindeg den Owend zu Bréissel bekannt ginn. Domat muss d'EU-Kommissioun elo eng nei Propos fir dee milliardeschwéiere Budget 2019 presentéieren.



Den EU-Budgetskommissär Günther Oettinger huet annoncéiert, dass hien dat an den nächsten Deeg wéilt maachen, fir dass bis d'Enn vum Joer en Accord kann um Dësch leien. Sollt et och dee Moment keen Duerchbroch ginn, gëtt den aktuelle Budget vu Mount zu Mount, ouni déi geplangten Haussen fir 2019, virleefeg weider applizéiert.