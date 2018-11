Italien huet domat gedreet, wéinst dem Sträit ëm d'Verdeele vun de Flüchtlingen eng Rallonge vun der Missioun ze blockéieren. Ee Kompromëss kéint sinn, dass Flüchtlingen, déi am Kader vun dëser Missioun gerett goufen, net méi automatesch an Italien bruecht ginn. Dës Propositioun krut am Virfeld awer net deen néidege Support.



D'EU Missioun Sophia ass zanter Juni 2015 mat Schëffer, Fliger an Helikopter am Mëttelmier tëscht Italien a Libyen am Asaz. Hier Haaptaufgab ass, fir géint Passeure virzegoen. Am Laf vun de leschten 3 Joer goufen dobäi awer och ronn 50.000 Flüchtlingen aus Séinout gerett an an Italien transportéiert.