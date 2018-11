Si kënnt ënnert anerem mam EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker beieneen.Dës Renconter am spéiden Nomëtteg wier Deel vun de permanente Verhandlungen iwwert déi zukünfteg Relatiounen nom Brexit, heescht et vun der britescher Regierung.Eng politesch Erklärung soll e Sonndeg zesumme mam Austrëttsofkommes um Spezialsommet vun den EU-Staats- a Regierungscheffen zu Bréissel ugeholl ginn.Groussbritannien verléisst d'EU Enn Mäerz. D'Negociateure vu béide Säiten hate sech d'lescht Woch op en Accord gëeenegt, deen ee gereegelte Brexit soll erméiglechen.Den Accord muss allerdéngs nach eng sëllechen Obstakelen iwwerwannen, ënnert anerem am Parlament zu London.Den Text vun der Deklaratioun iwwert déi zukünfteg wirtschaftlech a politesch Relatioune soll an den nächsten Deeg publizéiert ginn.