Et ass elo net eng Situatioun, déi dacks virkënnt, an awer: Wann dir iech decidéiert fir aus iergendengem Grond ären Aller net ze huelen, well zum Beispill ee Bekannten iech mam Auto ka mathuelen, da verfält äre Retourbilljee automatesch. Dat ass déi sougenannte “No Show”-Politik vun de Fluchgesellschaften. De Lëtzebuerger Europadeputéierte Georges Bach, Member vum Transportcomité, seet, dass d’Parlament scho laang dru geschafft hatt, dass dës Praxis verbuede gëtt. D’Europäescht Parlament wier esou guer nach méi wäit gaangen, andeems ee gesot huet, dass och Flich mat méi wéi zwee Streckendeeler misst fir de Passagéier ofgeséchert sinn.

Am Joer 2013 hat d’Europäesch Kommissioun eng Propose gemaach, déi dës Politik vun den Airlines géing verbidden, an d’Europäescht Parlament hat den Text och fäerdeg ausgeschafft. Mä et ass am Europäesche Conseil, wou den Dossier un d’Stoe koum, wéinst dem Sträit tëscht Spuenien a Groussbritannien wéinst Gibraltar. Spuenien blockéiert Dossieren an der Aviatioun, fir Konzessioune bei Gibralter ze kréien.

De Georges Bach ass awer zouversiichtlech, dass den Dossier nom Brexit am Mäerz d’nächst Joer dann endlech ka finaliséiert ginn.