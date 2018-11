Brexit aus irescher Siicht: Interview mam Peadar Carpenter (21.11.2018) Den Ambassadeur vun der "Republic of Ireland" - zanter 4 Joer am Grand-Duché - rechent domadder, datt de Brexit-Deal duerchkënnt.

De Ball läit beim britesche Parlament. Wier Irland e Sonndeg um Spezialsommet zu minimalen Ännerungen um Brexit-Deal bereet, fir d'Hardliners zu London z'iwwerzeegen? Kënnt net a Fro! Mä: "t'ass an der zukünfteger Relatioun, wou mer musse kucken, wat d'Suerge vun de Leit sinn a wéi mer déi kënne klären. Wat den Deal ugeet, do ginn ech net drun. D'Leadere wäerten de Weekend op jiddwer Fall keen neien Deal entwerfen. Dat ass net, ëm wat et um Sommet geet."Den "hard border", also d'Angscht virun enger haarder Grenz tëscht Irland an Nordirland, war ee vun de sensibelste Punkte bei de Brexit-Verhandlungen. Wéi kann Irland sou sécher sinn, datt am Fall, datt et keen Deal gëtt, keng haart Grenz tëscht Irland an Nordirland kënnt?"Ech mengen net, datt d'Brite soten, se wéilten nei Grenzposten opstellen. Där gouf et keng a 50 Joer oder méi ... ech sinn al genuch, fir mech z'erënneren. Aus Sécherheetsgrënn konnt et keng ginn. D'Douaneskontrolle wiere net op de Grenzen. 't ass gutt ze wëssen, datt dat net wäert geschéien."D'Troubles, den ethno-nationalistesche Konflikt an Nordirland, déi wiere Geschicht ... an de Friddensaccord vun 1998, de "Good Friday Agreement" géing weider gëllen."Irland a Groussbritannien hunn eng super Relatioun, dowéinst gëtt et keng Menace aus dem Süden. Si musse gesinn, datt mer oppe sinn, mir wëllen näischt an der Verfassung änneren, fir iergendee Virdeel ze kréien. Mir wëllen de beschtméiglechen Deal fir jiddereen. Mir sinn oppen, mir si positiv, 't ass net am Interessi vun der EU, iergendeen ze bestrofen. Wat mer méi Handel kënnen hunn, wat besser fir jiddereen."Wéi sot de Shakespeare? "Looss mech dech ëmäerbelen, batter Adversitéit, well intelligent Leit soen, dat wier deen intelligentste Wee".