Andreas Scheuer

Wéi d'Handelsblatt schreift, hätt déi zoustänneg EU-Industriekommissärin Elzbieta Bienkowska de Sommet ofgeblosen, mam Argument, dass et kee Sënn géif maachen sou eng Renconter ze organiséieren, wann dat Land mat der gréisster Automobilindustrie net dobäi wier.13 EU Länner ware fir dësen Diesel-Sommet op Bréissel invitéiert ginn. D'Gespréicher sollen elo um Niveau vu Fachexperte gefouert ginn. D'EU-Kommissärin huet sech enttäuscht gewisen iwwert dem däitschen Transportminister seng Ofso. Hie géif domat eng Geleeënheet verpassen, Erfarungen mat anere Länner auszetauschen an dat wat Däitschland bis elo erreecht hätt, duerzeleeën. Vun all den EU-Staaten hätt Däitschland am Dieselskandal am decisiivsten reagéiert, sou nach d'EU Kommissärin.