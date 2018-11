Déi eng wëllen eraus, déi aner eran. Am Kader vum EU-Bäitrëttsprozess mat der Tierkei reest um Donneschdeg eng EU-Delegatioun ënnert der Leedung vun der EU-Diplomatiecheffin Federica Mogherini an dem zoustännegen EU-Kommissär op Ankara. Am Mëttelpunkt vun de Gespréicher mam tierkeschen Ausseminister steet de Bäitrëttsprozess, deen zanter Joren op Äis läit. Donieft sollen d'Zollunioun, d'Visa-Liberaliséierung, d'Anti-Terror-Lutte an d'Flüchtlingsfro zur Sprooch kommen.



Den EU-Kommissär Johannes Hahn hat sech eréischt viru kuerzem dofir ausgeschwat, d'Bäitrëttsgespréicher mat der Tierkei ofzebriechen, well ee kuerzfristegen Bäitrëtt net realistesch wier. Dofir gëtt et bei den EU-Memberlänner awer keng Majoritéit. Den tierkesche President Erdogan geheit der EU reegelméisseg vir, Tierkei zanter Joerzéngten waarden ze loossen an huet schonn e puer mol ee Referendum iwwert de Bäitrëttsprozess an d'Spill bruecht.