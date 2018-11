De Sträit tëscht Bréissel a Roum geet an déi nächst Ronn. Déi populistesch italienesch Regierung hält un hire Budgetspläng an enger Neiverschëldung fest.

© AFP

D'EU-Kommissioun recommandéiert elo eng sougenannt Defizitprozedur géint Italien.





Italien géint Bréissel / Reportage Pierre Jans



Den EU-Wirtschaftskommissär Pierre Moscovici huet sech déi lescht Woche vill misse gefale loossen. Hie wär en Ierbessenzieler, een, deen den Terror op de Finanzmäert wéilt ausléisen, huet déi nei Regierung an Italien him reprochéiert. De Moscovici huet sech nawell méi wéi eng Kéier mam italienesche Finanzminister Giovanni Tria getraff. Fir näischt.



Lega an Cinque Stella wëllen net ofréckelen, ''kee Millimeter'', wéi de Vizepremier Matteo Salvini houfreg sot, vun enger Neiverschëldung vun 2,4 Prozent vum PIB. 3 Prozent sinn an der EU erlaabt. Den Defizit, dee Roum elo upeilt wär allerdéngs 3 Mol esou héich, ewéi déi viregt Regierung mat Bréissel ofgemaach hat. Domat géif d'Staatsschold vun Italien op 130 Prozent vum Bruttoinlandprodukt wuessen. Hei sinn der 60 Prozent erlaabt. De Pierre Moscovici schwätzt deemno vun enger besonnesch krasser Derogatioun vun de Reegelen.

Italien baut seng Scholden also net of, esou wéi d'EU-Kommissioun dat gefuerdert hat. Si kéim dofir zur Conclusioun, dass eng Prozedur wéinst iwwerméissegem Defizit géint Roum ''justifiéiert'' wär. D'EU-Finanzminister mussen averstane sinn. Zwou Wochen hu si elo Zäit, fir sech zu der Decisioun vun der Kommissioun ze positionéieren.

D'Prozedur gëtt am Prinzip lancéiert, et sief dann, d'Majoritéit vun de Memberstaate géif sech dogéint ausschwätzen. Dass dee Fall antrëtt, dierf een op d'mannst bezweifelen, well wéi de Moscovici e Mëttwoch sot: Wie w.e.g. bezilt dann zum Schluss d'Rechnung fir déi italienesch Depensen?

Italien bléien elo Strofen a Milliardenhéicht, an der Theorie. Bis ewell ass et wéinst enger Defizitprozedur an der Geschicht vun der EU nach ni zu Sanktioune komm. D'Kommissioun wär sech bewosst, soen Analysten, dass dat Instrument net dat effikasst ass. Zu Bréissel géif ee sech deemno erhoffen, dass d'Finanzmäert selwer d'Regierung an Italien vun hirem Behuelen ofbréngen. An dat kann een deelweis schonn observéieren.



D'Zënse bei de Banke fir Hypothéiken an Kreditter sinn eng éischte Kéier geklommen. D'Italiener spieren et also elo an der eegener Boxentäsch. Null Prozent Wuesstem, méi Chômage. Méi Scholden. D'Populiste kréien eventuell Problemer mat hirer Popularitéit.