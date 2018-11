Éiergäizeg an déif wirtschaftlech a politesch Partnerschaft: Et soll eng Zort Fräihandelszon entstoen ouni Douanestaxen an aner Limitatiounen.

Schonn lescht Woch ware sech Groussbritannien an d'EU jo op engem virleefegen Accord fir den Austrëtt eens.



Um Donneschdeg de Moien koum dann d'Nouvelle, dass d'EU-Kommissioun an déi britesch Negociateuren sech och op een Text fir hir zukünfteg Relatioun gëeenegt hunn.



Den EU-Rotspresident Donald Tusk huet matgedeelt, dass hien de ganze Brouillon um Donneschdeg de Moien un d'Regierunge vun den 27 aneren EU-Memberstaaten geschéckt huet. Elo ass et un den Staats- an Regierungscheffen, fir um Brexit-Spezial-Sommet e Sonndeg hire „Jo“ ze ginn.

Wei d'Noriichtenagence AFP nach mellt, déi de Brouillon virleien hunn, wéilten d'EU a Groussbritannien eng éiergäizeg an déif wirtschaftlech a politesch Partnerschaft. Donieft soll och eng Zort Fräihandelszon entstoen ouni Douanestaxen an aner Limitatiounen.