Politico huet an hirer Ranglëscht, déi weise soll, wien am meeschten Afloss an der Europäescher Unioun huet, déi sougenannten "Tech MEP gang" op Plaz 7 gesat. Dee Grupp vu Frae sinn Europaparlamentarier, déi besonnesch op Sujete vun Digitalpolitik aktiv sinn.





Aflossräich Fraen an Europa/Reportage Bill Wirtz



Firwat et esouvill Frae sinn, déi op deenen Dossiere schaffen, ka sech d’LSAP-Politikerin net erklären, well de Sujet an der Industrie dach awer immens männerdominéiert wier.

D’Mady Delvaux hat am Europaparlament de Rapport iwwer Robotik a kënschtlech Intelligenz geschriwwen an hat zënterhier vill Opmierksamkeet mat deem Sujet erreegt. Ob et hëllefräich wier, erauszesträichen, dass si eng Fra wier, déi op esou engem dach, op d'mannst um techneschen Deel, männerdominéierten Dossier schafft, do huet si eng gedeelte Meenung. Op där enger Säit misst et normal sinn, dass Männer a Fraen am Digitalberäich aktiv wieren, mee op där anerer Säit géif et och hëllefen, fir Fraen ze weisen, dass ee sech hei engagéiere kéint.

Op déi éischte Plaz hat Politico "déi onsiichtbar Presidentin" gesat, mat deem de Magazin sarkastesch drop hiweise wëll, dass d’Europäesch Kommissioun nach ni eng Fra als Chef hat. Dat wäert sech, wann ee sech déi aktuell Nominatiounen ukuckt, och 2019 net änneren.

Wat d’Mady Delvaux sech allerdéngs vun der nächster Kommissioun erwaart, ass, dass se op dem Sujet Robotik endlech emol virukënnt. Bis elo wier net vill geschitt.

Et wier also deemno un der neier Kommissioun, fir eenheetlech EU-Reegelen an der Robotik an an der kënschtlecher Intelligenz ze fannen.