De spuenesche Premier Pedro Sánchez huet en Donneschdeg op Twitter geschriwwen, dass trotz Gespréicher mat der britescher Premierministesch Theresa May, d'Positiounen nach ëmmer géife wäit ausernee leien. Seng Regierung géif ëmmer d'Intressie vu Spuenien verdeedegen. Sollt et keng Changementer ginn, géif een e Veto aleeën.



D'Regierung zu Madrid huet Ännerungen am Grondsaz-Accord iwwert de briteschen EU-Austrëtt gefuerdert, wat den zukünftege Statut vu Gibraltar betrëfft. Den Territoire am Süde vun der iberescher Hallefinsel steet nämlech zanter 1713 ënner britescher Souveränitéit, gëtt awer vu Spuenien sollicitéiert. Déi meescht EU-Länner wëllen allerdéngs verhënneren, dass et zu weidere Verhandlunge kënnt. Doduerch kéint nämlech och de geplangte Vott e Sonndeg um Brexit-Spezialsommet a Gefor geroden.