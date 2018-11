Hir Decisioun hätt virun allem praktesch Grënn, sou de Georges Bach an de Frank Engel.





Engel/Bach géint méi Transparenz - Reportage vum Bill Wirtz



Nieft hirem Salaire kréie Memberen vum Europäesche Parlament eng Pauschal iwwerwisen vu €4.400 de Mount, mat deene se Saachen wéi z.B. Loyer vu Bureauen, Stroumrechnungen asw. bezuele mussen. 4 vun de 6 Lëtzebuerger Europadeputéierten haten an enger Resolutiounsdebatt fir een Amendement gestëmmt, deen des Ausgabe méi transparent géing maachen an d’Europadeputéierten opfuerdert iwwreg gebliwwe Suen zréckzeginn.

De Georges Bach an de Frank Engel haten dogéint gestëmmt. De Georges Bach erkläert, dass déi Pauschal deemools esou existéiert hätt, wéi hie Member vum Parlament gi wier, an net weider anescht wier, wéi z.B am däitsche Bundestag. Wann een op de Wee géing goen, fir alles transparent ze maachen, da géif dat immens vill Bürokratie mat sech bréngen, deemno also vill neit Personal. Den Amendement wier dowéinst just politesch "Schaumschléierei" gewiescht.

De Frank Engel huet méi haart Wierder. Hie kéint d’Opreegung guer net verstoen. Europadeputéierten géifen ëmmer nees ënner Kritik stoen, well ee “Lénke Fraktioune géing op de Läim goen”. Den CSV- Europadeputéierten Christophe Hansen hat, contraire zu senger eegener Fraktioun, fir den Amendement gestëmmt. De Frank Engel seet, dass säi Parteikolleg sech onnéideg vu Journalisten ënner Drock setze gelooss hätt.

De Frank Engel seet och, dass ee misst oppassen Europaparlamentarier net ze vill ënner finanziellen Drock ze setzen. An a puer Jore kéint et dann séier sinn, dass sech guer kee méi mellt, fir esou ee Posten unzehuelen.

Obwuel den Amendement, dee méi Transparenz bei de Fraisen freet duerchkomm ass, bleift elo ofzewaarden, op Ännerunge fir dat nächst Parlament komme wäerten. Et schéngt ob alle Fall, wéi wann d’Lëtzebuerger Vertrieder zu Bréissel, sech nach net ganz eens wieren.