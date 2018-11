Déi britesch Premierministesch Theresa May fiert schonn um Samschdeg op Bréissel, just een Dag virum historesche Brexit-Sommet.

Hei wëll si am Virfeld vun e Sonndeg, den EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker, souwéi den EU-Rotspresident Donald Tusk begéinen, fir de Sommet ze preparéieren.



Op deem soll den Accord tëscht Groussbritannien an der EU a Saache Brexit ugeholl ginn.



Allerdéngs huet Spuenien annoncéiert, datt et de Brexit-Accord eventuell net matdréit. Dat wann de Sträit ëm Gibraltar net geléist géif ginn.



Madrid hätt gär, datt am Accord, Schwaarz op Wäiss stoe kënnt, datt et an de Verhandlungen ëm Gibraltar säi Veto kéint aleeën.





"Den EU-Spezial-Sommet e Sonndeg zu Bréissel wäert net u Spuenien scheiteren."



Dat sot um Samschdeg de Moien den Ausseminister Jean Asselborn dem Deutschlandfunk. Aus der Fro ëm Gibraltar kéint een erausklammen, andeems een "eng interpretativ Deklaratioun vum Europarot kéint ausschaffen".



D'Themen ëm Gibraltar missten deemno vu Madrid a London ausgehandelt ginn.