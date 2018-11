Internat.: Am meeschte gelies

Mat der EU Kommissioun ass Roum den Ament jo an Diskussiounen, well fir d’Kommissioun den italieneschen Defizit vun 2.4 Prozent vum PIB ze héich ass. Dee steet esou am Budgetsprojet vum Land, a gouf vun der EU Kommissioun verworf.