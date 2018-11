Et war kee groussen Dag fir d’EU - dee Saz konnt een e Méindeg, een Dag nom Spezialsommet iwwert de Brexit, méi wéi eng Kéier an der Press liesen.

Déi 27 verbliwwen EU-Memberstaaten hunn den Deal fir den Austrëtt vun de Briten aus der Unioun jo e Sonndeg de Moien zu Bréissel ugeholl. Ufank der Woch stellt sech d'Fro vun engem Plang B an der Fro vun enger méiglecher Majoritéit am House of Commons.





Pressestëmmen iwwert de Brexit - Rep. Claudia Kollwelter



Vun engem trauregen Dag schreift de Soir um Méindeg. D'Conclusioune vun de Staats a Regierungscheffe vun de 27 Membere wieren ouni Diskussiounen ugeholl ginn. Et wier eng Geschicht vun e puer Sekonne gewiescht. D'Aussoe vum Donald Tusk, dem Jean-Claude Juncker am Michel Barnier resuméiert de Soir an engem Saz: "de bescht méiglechen Deal". Den eenzege Plang B wier en "No-Deal", also e Brexit ouni Accord.

Der Süddeutschen Zeitung no zielt elo all Stëmm. D'Angscht virum Chaos géing der Theresa May hëllefen, eng Majoritéit am briteschen House of Commons ze fannen. Am Parlament gëtt et keng Majoritéit fir iergend eng Brexit-Versioun an och keng fir en neie Referendum. D'Süddeutsche Zeitung schreift allerdéngs vun enger grousser parteiiwwergräifender Majoritéit dofir, net ouni Ofkommes opzetrieden, well dat de Bierger doheem an de Walkreesser schuede géif. Egal wéi et ausgeet, wier et e Spill mat héijem Asaz.

An och BBC no soll de Brexit net ënnerbewäert ginn. Fir d'europäesch Unioun wier et e groussen Dag gewiescht, d'Scheedungspabeiere mat engem Memberstaat ze ënnerschreiwen. An den Ae vu Ville géif de Brexit als Versoe vun der EU ugesi gi, schreift d'BBC an zitéiert de franséische President Emmanuel Macron, deen d'Press e Sonndeg un d'Fragilitéit vun der europäescher Unioun erënnert huet.

Dëst ass DEN Deal - dat huet de Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker am Interview mat BBC betount. Och hie schwätzt vun engem traurege Moment, souwuel aus der Siicht vun der EU, wéi och fir Groussbritannien. BBC no ass d'Geschicht vun der stiermescher Relatioun tëscht der EU a Groussbritannien awer nach laang net eriwwer. Vläicht géing et jo nach en zweete Vott am britesche Parlament ginn oder en zweete Referendum.

De briteschen Noriichtesender zitt e Resumé a schwätzt vu Streidereien, déi elo 19 Méint gedauert hunn - déi allerdéngs nëmmen e Virgeschmaach op dat sinn, wat nach nokënnt.